Semangati Kader di Lampung, Jokowi Sebut PSI Akan Masuk Parlemen di 2029

jpnn.com, TULANG BAWANG - Presiden Ketujuh Indonesia Joko Widodo mendatangi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Tulang Bawang, Lampung. Dia sengaja datang ke Lampung karena kecintaan kepada Lampung.

Jokowi mengapresiasi kerja keras Ketum PSI Kaesang Pangarep beserta jajaran DPP, DPW, DPD dan DPC atas terselenggaranya Rakorda di Lampung. Terutama DPD Tulang Bawang yang telah menyelesaikan struktur hingga tingkat desa.

"Struktur itu penting sekali bagi sebuah organisasi. Apabila kita punya mesin politik sampai ke tingkat desa, artinya apa? Artinya kita memiliki mesin dengan CC yang gede. Artinya kita memiliki struktur partai yang memiliki kekuatan yang besar Ini yang perlu saya apresiasi," kata Jokowi di Tulang Bawang, Lampung, Jumat (26/6).

Namun, Jokowi mengingatkan, struktur partai harus hidup dan bekerja. Jangan sampai hanya ada kader tanpa kerja nyata untuk rakyat.

"Misalnya ada tetangganya yang kematian, datang takziah. Ada tetangganya yang kawinan, datang mengucapkan ikut bahagia. Ada persaudaraan yang agak jauh, sakit kalau perlu diantar ke rumah sakit. Tindakan-tindakan seperti itulah yang akan memberikan nama baik kepada PSI," jelasnya.

"PSI itu selalu mengawal dan mendampingi rakyat pada saat sulit pada saat kesusahan," tambah Jokowi.

Dengan kerja nyata untuk rakyat, Jokowi yakin PSI akan masuk ke Parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

"Saya yakin apabila ini kita lakukan bersama-sama dari tingkat DPP, DPW, DPD. DPC sampai DPRt kita bekerja bersama-sama, saya yakin nanti tahun 2029 PSI, kalau persoalan masuk parlemen itu, saya tidak mendahului saya berani memastikan pasti masuk parlemen," tegasnya.