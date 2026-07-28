Semangati Suara Kritis, Doli Kurnia Kumpulkan Aktivis

jpnn.com - JAKARTA - Ratusan aktivis berkumpul dalam Reuni Aktivis in the ADK SHOW atau Arena Demokrasi & Kritik di Auditorium RRI Jakarta, Minggu (26/7) malam.

Ajang yang mengambil tempat hanya beberapa meter dari Istana Negara itu digagas oleh politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Para aktivis, akademisi, dan politisi dari beragam latar belakang, entah itu yang berada di koalisi pemerintah atau penyeimbang, hadir.

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Di antara kerumunan terlihat:

Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute, lembaga think tank yang dekat dengan pemerintah.

Rocky Gerung, kritikus papan atas yang populer dengan tagline “No Rocky No Party”.

Bursah Zarnubi, legenda aktivis Jakarta yang kini menjadi bupati di Kabupaten Lahat.

Mardani Ali Sera, politisi PKS.

Adian Napitupulu, anggota parlemen PDIP yang dikenal lantang.

Titi Anggraini, pembina Perludem.

Feri Amsari, pakar hukum tata negara.

Budiman Tanuredjo, wartawan lawas.

Arifin Ashydad, jurnalis senior.

Akbar Faizal dan Syukur Mandar, aktivis yang kini menjadi konten kreator dan youtuber.

Akbar Tandjung, Marzuki Darusman, Jimly Assidiqie, Suharso Monoarfa, Fachri Ali, dan MS Kaban, para tokoh-tokoh senior di panggung politik nasional.

Dalam Reuni Aktivis, Doli meluncurkan empat buku terbaru masing-masing berjudul Perspektif, Kacamata Doli Kurnia (2), Quote of The Day, dan Kacamata versi Komik.

Secara keseluruhan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu telah menulis 14 buku sejak 1999.

Dalam buku yang dibagikan ke tamu undangan, Perspektif bercerita tentang perjalanan hidup Doli dari Medan hingga menjadi politisi seperti saat ini.

Namun -berbeda dengan biografi, buku tersebut justru menceritakan berbagai fenomena dan orang-orang yang hadir dalam perjalanan hidupnya.