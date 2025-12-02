Semarak 24 Tahun Starbucks di Indonesia Melalui Event Lari 5K dan 10K

Senin, 25 Mei 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Semarak 24 tahun Starbucks di Indonesia digelar dengan acara lari untuk kategori 5K dan 10K.

President Director PT Sari Coffee Indonesia, Anthony McEvoy mengungkapkan bahwa ingin lebih dekat dengan pelanggannya dengan menggelar acara lari.

Tercatat 5.000 peserta sangat antusias mengingat pelanggan Starbucks di Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Kami mengajak para pelanggan dari seluruh daerah di Indonesia untuk meramaikan acara Starbucks Run 2026.”

“Kami terkesan karena jumlahnya melonjak drastis dari yang sebelumnya kami gelar,” ujar Anthony.

Acara Starbucks Run 2026 berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (24/5).

Jumlah peserta tercatat membeludak setelah pendaftaran dibuka sejak pertengahan April silam.

Pada perayaan ke-24 di Indonesia tercatat Starbucks di Indonesia meluncurkan minuman terbaru yakni Aerocano.