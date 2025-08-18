Close Banner Apps JPNN.com
Semarak Agustusan di PIK2: dari Upacara Penuh Khidmat Hingga Lomba Pengundang Tawa

Senin, 18 Agustus 2025 – 09:56 WIB
Upacara bendera dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Minggu (17/8), berlangsung penuh khidmat. Foto: PIK2.

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Minggu (17/8) berlangsung semarak dan penuh warna.

Diawali upacara pengibaran bendera Dwiwarna di Monumen Sukarno-Hatta pada pagi hari, peringatan itu dilanjutkan dengan perayaan penuh warna. 

Warga yang mengikuti upacara bendera HUT ke-80 RI di PIK2 hadir mengenakan batik dan pakaian adat, sementara satuan pengamanan tampil dengan formasi penghormatan. Suasananya terlihat penuh khidmat.

Bendera Merah Putih yang tertiup angin laut berkibar gagah berdampingan dengan simbol daerah dari berbagai provinsi.

Warna merah putih mendominasi kawasan PIK2 sehingga menghadirkan aura patriotisme di bawah langit biru yang cerah.

Kesemarakan perayaan HUT ke-80 RI di PIK2 kian terasa saat berbagai lomba khas agustusan digelar.

Ada tarik tambang, balap karung kelereng, kursi joget, hingga adu cepat membawa kelereng menggunakan sendok menyedot antusiasme peserta. 

Sukacita terlihat sepanjang agustusan di PIK2. Sorakan penonton bercampur tawa para peserta menjadikan perayaan itu kian berkesan. 

Lebih dari sekadar perayaan kemerdekaan, agustusan di PIK2 mencerminkan semangat persatuan

