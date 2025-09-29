Semarak dan Daya Tarik North Jazz Festival 2025 di Jakarta Utara

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian North Jazz Festival 2025 berlangsung semarak di Waterfront Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara pada 26-27 September 2025.

Kemeriahan tercipta berkat panggung yang bergetar dengan alunan musik jazz memukau, penampilan yang energik, dan kolaborasi yang tidak terlupakan.

Acara North Jazz Festival 2025 berhasil menarik perhatian dari para pecinta musik, pelaku ekonomi kreatif, dan juga para pengunjung mal.

North Jazz Festival lahir dari mimpi untuk menghidupkan ekonomi kreatif di Jakarta Utara. Bayangkan, festival itu menjadi wadah bagi para musisi jazz berbakat untuk menunjukkan kemampuan, sekaligus mengangkat citra positif Jakarta Utara sebagai kota yang dinamis dan penuh potensi.

"North Jazz Festival bukan hanya konser, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kami untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, khususnya dalam bidang musik jazz. Kami ingin menjadikan Jakarta Utara sebagai pusat perhatian bagi para pecinta jazz," ungkap Shinta Nindyawati, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Jakarta Utara.

Pada 2023, Kompetisi North Jazz Festival diawali dengan hanya untuk kategori umum, di tahun selanjutnya memberi kesempatan kepada para pelajar untuk berkompetisi & menunjukkan bakat.

Sementara pada 2025 telah terdaftar HAKI dan kompetisi terbuka untuk umum dan pelajar.

Dalam laporannya, Kepala Sudin Parekraf Jakarta Utara, Shinta Nindyawati juga menyampaikan bahwa kompetisi minat dan bakat North Jazz Festival 2025 telah memasuki tahun ketiganya, dan berharap bisa terus menjadi acara rutin tahunan yang harus dijaga keberlangsungannya.