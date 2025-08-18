Semarak HUT ke 80 Kemerdekaan RI di Dapur Garuda Indonesia

jpnn.com, BEKASI - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda Indonesia) Nofalia Heikal Safar bersama Ketua Dewan Pembina Heikal Safar menyelenggarakan acara Semarak HUT ke 80 Kemerdekaan RI dengan berbagai acara lomba dan hiburan rakyat meriah.

Kegiatan itu dalam suasana penuh semangat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ke 80 pada Minggu (17/8).

Acara hiburan meriah itu digelar di halaman Dapur MBG Jatisari, Kota Bekasi yang dihadiri sekitar 300 orang dari kalangan masyarakat dan berbaur bersama seluruh karyawan dapur MBG serta penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof DR Satya Arinanto, dan Kepala Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho.

Nofalia mengatakan bahwa kegiatan itu sebagai bagian dari visi dan misi besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 mendatangi.

"Ini merupakan sebuah langkah nyata menuju kemandirian pangan, peningkatan gizi masyarakat, serta selaras dengan program pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan budaya gotong royong," tutur Nofalia.

Dia menegaskan Gerakan Dapur Indonesia! bukan sekadar program makan bersama, melainkan wadah kolaborasi yang mengedepankan nilai persatuan, kepedulian sosial, serta edukasi gizi yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan semangat kemerdekaan, mari kita jadikan dapur sebagai pusat kehidupan, tempat tumbuhnya harapan, dan sumber energi untuk membangun Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan bermartabat," sambungnya.