Semarak Perayaan 19 Tahun Indonesian Chef Association

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Chef Association baru saja mengadakan peringatan ulang tahun yang ke-19 pada 25 Januari 2026.

Acara peringatan dihelat di Kitchen Exhibition PT Suri Nusantara Jaya yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan memang diselenggarakan bersama dengan PT Suri Nusantara Jaya, salah satu importir dan distributor daging terbesar di Indonesia.

"Tahun ini peringatan ulang tahun Indonesian Chef Association diusung dengan tema besar kolaborasi lintas stakeholder industri Kuliner Indonesia antara industri penyedia bahan baku, chef sebagai pengolah bahan pangan menjadi produk kuliner dan sekolah / kampus tata boga sebagai wadah pendidikan calon chef profesional," ungkap oleh Slamet Jarwanto selaku Ketua Panitia Peringatan Ulang Tahun Indonesian Chef Association sekaligus Vice Presiden Indonesian Chef Association bidang Marketing, Event & Media Relation.

Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan program ICA Goes to Campus yang diluncurkan berbarengan dengan acara peringatan 19th ICA Anniversary & Indonesian Chef Day 2026.

Program itu merupakan usaha Indonesian Chef Association untuk menjalankan visi melestarikan kuliner Indonesia. Visi ini sejalan dengan kampanye besar PT Suri Nusantara Jaya dan seluruh anak usahanya yang menyebut keluarga besarnya dengan Sahabat Rasa Nusantara.

Bapak Eko Sukhendro selaku Direktur Operation PT Suri Nusantara Jaya meneguhkan sikapnya untuk mendukung dan menyamakan visi dengan Indonesian Chef Association dalam melestarikan dan menduniakan kuliner nusantara.

Salah satunya yakni berkomitmen menyiapkan bahan bahan berkualitas tingga seperti daging sapi, sosis, basko sapi dan aneka produk unggulan lain ke seluruh Indonesia.