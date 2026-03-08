Semarak Ramadan di Cipondoh, Anak-Anak Ikuti Lomba Hafalan Al-Qur’an Juz 30

jpnn.com, CIPONDOH - Rumah Bocil Pojok Nusantara menggelar kegiatan Semarak Ramadan 1447 Hijriah dengan berbagai lomba dan kegiatan sosial guna menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Qur’an sejak usia dini.

Kegiatan yang berlangsung selama sepekan, mulai Ahad (8/3) hingga Sabtu (14/3/2026), melibatkan anak-anak prasekolah hingga sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), serta santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan masyarakat sekitar di wilayah Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang.

Acara ini juga digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 Kota Tangerang.

Ketua Panitia Semarak Ramadan Rumah Bocil Pojok Nusantara Ustazah Ernawat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an sekaligus membina karakter religius anak melalui kegiatan edukatif yang menyenangkan.

“TPQ adalah tempat pertama bagi banyak anak untuk belajar tentang Al-Qur’an. Dari tempat sederhana ini, anak-anak belajar membaca, menghafal, dan memahami nilai-nilai moral serta kebersamaan,” ujar Ernawati di Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Ahad (8/3/2026).

Rangkaian kegiatan Semarak Ramadan diisi berbagai perlombaan bernuansa Islami, antara lain lomba hafalan Al-Qur’an Juz 30, lomba azan, cerdas cermat Islami, serta lomba mewarnai yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas anak-anak.

Selain perlombaan, panitia juga menyalurkan santunan bagi anak yatim serta para pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan selama Ramadan.

Panitia turut menyelenggarakan Bazar Ramadan yang melibatkan orang tua siswa dan warga sekitar sebagai ruang kebersamaan sekaligus dukungan terhadap kegiatan pendidikan Al-Qur’an di lingkungan TPQ.