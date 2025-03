Semarak Ramadan, Nikmati Berbuka Puasa Sepuasnya di Avenzel Hotel & Convention

jpnn.com, CIBUBUR - Avenzel Hotel & Convention Cibubur hadir memberikan pengalaman berbuka puasa yang tak terlupakan melalui tema 'Perjalanan Kuliner di Bulan Penuh Berkah'.

Hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Raya Kranggan Nomor 69, Cibubur itu menghidangkan paket berbuka puasa dengan makan sepuasnya.

General Manager Avenzel Hotel & Convention Selvi Novita menyampaikan b ulan suci Ramadan identik dengan beribadah, berbagi & berbuka puasa bersama rekan, keluarga atau orang terdekat.

Hal ini sudah menjadi tradisi umum masyarakat di Indonesia, termasuk bagi warga Bekasi dan Cibubur, di mana momen tersebut yang paling dinantikan setiap tahunnya dengan sangat antusias.

"Mari jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna bersama Avenzel Hotel & Convention Cibubur. Dengan suasana yang hangat, hidangan istimewa, dan pengalaman tak terlupakan, kami siap menemani perjalanan ibadah Anda di bulan suci ini,” ungkap Selvi Novita.

Berikut paket buka puasa di beberapa outlet di Avenzel Hotel, dengan berbagai promo menarik:

Hidangan Istimewa Ramadan di The Zoetrope Sky Loung

Nikmati sensasi berbuka puasa di The Zoetrope Sky Lounge, restoran di lantai tertinggi dengan pemandangan indah yang mudah diakses dari tol Cibubur.

Dengan harga mulai dari Rp 325.000 nett/orang, Anda dapat menikmati buffet eksklusif dengan all you can eat.