Semarakkan HUT Ke-61 Golkar, Atalia Praratya DPR: Momentum Membangun Kepeduliaan Bersama Masyarakat Kota Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Atalia Praratya, S.IP., M.I.Kom menggelar serangkaian kegiatan penuh sukacita dan kebersamaan bersama warga Kelurahan Kiaracondong, Kota Bandung.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (11/10/2025) ini disambut meriah dan dipenuhi tawa serta keceriaan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus semangat untuk terus berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

HUT Partai Golkar tahun ini tidak hanya dirayakan sebagai momentum bersejarah, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dan konstituen.

“Di usia ke-61 ini, semangat Partai Golkar harus semakin menyala untuk membawa kebaikan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hari ini, kita buktikan dengan senyum, tawa, dan semangat kebersamaan yang mengakar,” ujar Atalia Praratya dengan penuh semangat.

Berbagai lomba unik dan menghibur diselenggarakan untuk membaur dengan seluruh lapisan masyarakat.

Salah satunya adalah lomba memasak nasi goreng khusus bagi para bapak-bapak tingkat RW. Antusiasme mereka terlihat jelas saat berkompetisi menunjukkan keahlian di dapur, membuktikan bahwa kolaborasi dan kreativitas bisa lahir dari mana saja.

Tak kalah seru, para ibu-ibu turut memeriahkan suasana dalam lomba yel-yel. Dengan kreativitas dan semangat yang membara, mereka menyanyikan yel-yel penuh energi yang mencerminkan kegembiraan dan solidaritas.