Semarakkan HUT ke-80 RI, InJourney Group Hadirkan Nuansa Merah Putih & Banjir Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) bersama anak perusahaannya turut memeriahkan peringatan Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan mengusung tema Kedaulatan Bersatu, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

InJourney Group menggelar sejumlah acara yang meriah dan penuh makna di seluruh anak usahanya.

Masyarakat bisa menikmati beragam promo yang menarik selama perayaan HUT ke-80 RI.

“Rangkaian acara dipersembahkan InJourney Group dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI untuk meningkatkan semangat nasionalisme, sekaligus memberikan pengalaman yang istimewa kepada para pengunjung di aset-aset InJourney. Kami berharap dapat memberikan kontribusi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Tanah Air melalui beragam program yang dihadirkan,” kata Direktur Utama InJourney, Maya Watono.

Seluruh anak perusahaan InJourney telah menyiapkan serangkaian acara yang meriah selama periode Agustus.

InJourney Airports menghadirkan nuansa kebangsaan di bandara melalui desain visual dan beragam program aktivasi yang membangkitkan rasa bangga terhadap Tanah Air.

Di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, InJourney Airports menghadirkan instalasi arsitektural Nusantara Heritage yang bertajuk Tanah Api, Jejak Jiwa yang dapat dinikmati mulai 14 Agustus.

Pada 17 Agustus 2025, seluruh bandara InJourney Airports akan melakukan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.17 hingga 10.20 waktu setempat.