Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Semarakkan HUT ke-80 RI, InJourney Group Hadirkan Nuansa Merah Putih & Banjir Promo Menarik

Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:37 WIB
Semarakkan HUT ke-80 RI, InJourney Group Hadirkan Nuansa Merah Putih & Banjir Promo Menarik - JPNN.COM
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) bersama anak perusahaannya turut memeriahkan peringatan Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan mengusung tema Kedaulatan Bersatu, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Foto dok InJourney

jpnn.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) bersama anak perusahaannya turut memeriahkan peringatan Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan mengusung tema Kedaulatan Bersatu, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

InJourney Group menggelar sejumlah acara yang meriah dan penuh makna di seluruh anak usahanya.

Masyarakat bisa menikmati beragam promo yang menarik selama perayaan HUT ke-80 RI.

Baca Juga:

“Rangkaian acara dipersembahkan InJourney Group dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI untuk meningkatkan semangat nasionalisme, sekaligus memberikan pengalaman yang istimewa kepada para pengunjung di aset-aset InJourney. Kami berharap dapat memberikan kontribusi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Tanah Air melalui beragam program yang dihadirkan,” kata Direktur Utama InJourney, Maya Watono.

Seluruh anak perusahaan InJourney telah menyiapkan serangkaian acara yang meriah selama periode Agustus.

InJourney Airports menghadirkan nuansa kebangsaan di bandara melalui desain visual dan beragam program aktivasi yang membangkitkan rasa bangga terhadap Tanah Air.

Baca Juga:

Di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, InJourney Airports menghadirkan instalasi arsitektural Nusantara Heritage yang bertajuk Tanah Api, Jejak Jiwa yang dapat dinikmati mulai 14 Agustus.

Pada 17 Agustus 2025, seluruh bandara InJourney Airports akan melakukan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.17 hingga 10.20 waktu setempat.

InJourney Group menggelar sejumlah acara yang meriah dan penuh makna di seluruh anak usahanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   InJourney Group  InJourney  pesta rakyat  HUT RI  PT Aviasi Pariwisata Indonesia  TMII 
BERITA INJOURNEY GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp