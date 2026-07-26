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JPNN.com - Dahlan Iskan

Sembelih Anjing

Oleh Dahlan Iskan

Minggu, 26 Juli 2026 – 07:37 WIB
Sembelih Anjing - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Cita-cita Indonesia Emas 2045 kelihatannya pasti tercapai. Masih di tahun 2026 saja sudah ditemukan emas 74 kg".

Itulah meme lucu yang amat cerdas kemarin. Puncak marah pada korupsi justru mewujud dalam humor. Humor getir: bagaimana bisa mencapai Indonesia Emas kalau korupsi kian parah seperti baru saja dibongkar oleh Mabes Polri bagian pemberantasan korupsi.

Sembelih AnjingIlustrasi dua sisi penegak hukum yang "Memberantas Korupsi Sambil Korupsi".-Dibuat dengan AI.-

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Lalu bacalah judul buku yang segera terbit di Jakarta: "Memberantas Korupsi Sambil Korupsi". Penulisnya Ronald Loblobly, koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak).

Anda sudah bisa menebak apa isi buku itu: bagaimana seorang jaksa agung muda bidang pemberantasan korupsi melakukan korupsi sambil memberantas korupsi: Febrie Adriansyah.

Di buku itu Loblobly mengungkap bagaimana Febrie telah menjalankan apa yang ia sebut teori "sembelih anjing di depan monyet". Sangat menarik.

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Perumpamaan itu khas Indonesia --tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Mungkin saja diadopsi dari budaya politik zaman kerajaan di Tiongkok: bunuh ayam untuk peringatkan monyet.

Anjing adalah binatang piaraan. Kesayangan. Lambang kesetiaan. Bayangkan: anjing saja dibunuh --apalagi engkau para monyet! Itulah pesan yang disampaikan kepada para pengusaha besar ketika Febrie mentersangkakan satu-dua dari mereka.

Boyamin tergelitik soal mengapa Febrie Adriansyah dititipkan ke KPK. Lalu muncullah selera humornya: agar tidak digebuki sesama tahanan korupsi di Kejagung.

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TAGS   Dahlan Iskan  Sembelih Anjing  Febrie Adriansyah  korupsi  Kejagung  mantan Jampidsus  Febri Diansyah  Don Ritto  Polri  Rutan KPK  Disway  Disway hari ini 
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