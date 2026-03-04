Sembilan WNI Diculik Israel, Kemenlu Upayakan Pemulangan Dalam Keadaan Sehat

Kamis, 21 Mei 2026 – 00:01 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut total delegasi dari Indonesia yang diculik Israel dalam misi Global Sumud Flotilla mencapai 9 orang.

Sugiono mulanya menerima informasi lima delegasi Indonesia yang ikut misi kemanusiaan Global Sumud Flotila (GSF) menuju Palestina diculik Israel. 

"Selanjutnya malam tadi, situasi berkembang yang ditangkap tujuh, kemudian tadi jadi sembilan. Itu ditangkap oleh militer Israel," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Kemenlu, kata Sugiono, terus memonitor kabar penculikan delegasi Indonesia oleh Israel terkait posisi para korban. 

"Saya sendiri sudah menghubungi kedutaan kita atau perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordan, Turki, dan Mesir," kata pria yang menjabat Sekjen Gerindra itu.

Selain memonitor posisi delegasi Indonesia, Sugiono memerintahkan perwakilan Kemenlu untuk memastikan WNI yang diculik Israel bisa kembali secepat mungkin ke Tanah Air.

"Kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali atau bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa pun," ujarnya.

Dia pun menyambut positif para WNI yang menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu rakyat di Palestina. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berupaya memastikan WNI yang diculik Israel bisa kembali ke Tanah Air secepat mungkin.

