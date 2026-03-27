Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sembunyi di Kontrakan, Pengedar Narkotika di Lahat Tak Berkutik Saat Digrebek

Jumat, 27 Maret 2026 – 16:33 WIB
Ilustrasi pengedar narkoba saat ditangkap. Foto: pixabay.

jpnn.com, LAHAT - Komitmen Polres Lahat dalam memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar rumput membuahkan hasil.

Dalam sebuah operasi dini hari, Satresnarkoba Polres Lahat membongkar tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di sebuah rumah kontrakan di Kawasan Tebing Sage, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kamis pada (26/3) sekitar pukul 00.30 WIB.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pemuda berinisial SM (23).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti yang disimpan secara terpisah, yakni 3 paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,43 gram, 1 linting ganja denga berat bruto 0,20 gram, serta timbangan digital, plastik klip, dan satu unit ponsel yang diduga kuat digunakan pelaku sebagai alat transaksi.

Kasatresnarkoba Polres Lahat IPTU L. A. E Tambunan menerangkan penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Satresnarkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.

"Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan titipan dari seorang berinisial T untuk diedarkan di wilayah Lahat," terang Tambunan, Jumat (27/3).

Saat ini identitas T telah dikantongi dan masuk dalam daftar pengejaran petugas.

Pengedar narkotika berinisial SM (23) di Lahat tak berkutik saat digrebek petugas di rumah kontrakannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengedar Narkoba  pengedar narkotika  narkoba  Satresnarkoba 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp