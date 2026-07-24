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JPNN.com - Kriminal

Sembunyikan 24 Kg Sabu-Sabu di Dinding Mobil, Kurir Ditangkap Seusai Dikepung di Tol Trans Sumatera

Jumat, 24 Juli 2026 – 21:24 WIB
Sembunyikan 24 Kg Sabu-Sabu di Dinding Mobil, Kurir Ditangkap Seusai Dikepung di Tol Trans Sumatera - JPNN.COM
Petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengagalkan penyelundupan narkoba ANTARA/HO-Polrestabes Medan

jpnn.com, MEDAN - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan 24 kilogram sabu-sabu asal Aceh tujuan Jakarta. Barang haram tesebut disembunyikan secara rapi di dalam modifikasi dinding sebuah mobil.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha di Medan, Jumat, mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan kasus penyitaan dua kilogram sabu di kawasan Medan Sunggal sekitar enam bulan lalu.

"Dari hasil pengembangan, kami memperoleh informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu dari Aceh menuju Jakarta yang dibawa seorang pria berinisial FS (25)," katanya.

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Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mendeteksi kendaraan pelaku melintas di Jalan Tol Trans Sumatera, wilayah Kabupaten Asahan.

Saat akan dihentikan, pelaku berupaya melarikan diri sehingga terjadi pengejaran di jalan tol. Pelaku kemudian meninggalkan mobil di tepi jalan dan berlari ke area perkebunan kelapa sawit.

"Pelaku sempat meninggalkan mobil di jalan dan melarikan diri ke area perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengejaran, petugas berhasil menangkap pelaku," kata Rafli.

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Pada pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan barang bukti. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih teliti, petugas menemukan 24 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di sejumlah bagian dinding mobil.

Rafli menjelaskan sabu-sabu itu disimpan di dinding bagasi, dinding pintu penumpang depan, dan dinding pintu penumpang belakang untuk mengelabui petugas saat pemeriksaan kendaraan.

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan 24 kilogram sabu-sabu asal Aceh tujuan Jakarta.

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TAGS   penyelundupan sabu-sabu  Medan  penyelundupan narkoba  Polrestabes Medan 
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