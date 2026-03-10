Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Akhirnya Menang, Bos di Tanah Suci Kirim Uang

Selasa, 10 Maret 2026 – 09:44 WIB
PSBS Biak vs Semen Padang pada pekan ke-25 Super League. Foto: diambil dari semenpadangfc

jpnn.com - SLEMAN - Semen Padang FC meraih kemenangan krusial di pekan ke-25 Super League.

Bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3) malam, Semen Padang menang 2-0.

Itu adalah kemenangan pertama Kabau Sirah -julukan Semen Padang, dari lima laga terakhir.

Kemenangan itu terjadi pada debut Imran Nahumarury sebagai Pelatih Semen Padang.

Salah satu bos Semen Padang FC Andre Rosiade yang sedang di tanah suci pun turut bergembira dan mengirimkan uang sebesar Rp 100 juta.

Itu adalah kemenangan pertama Semen Padang dalam lima laga terakhir mereka di Super League.

