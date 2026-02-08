Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Semen Padang Bergairah Banget Menjamu Persita Sore Ini

Minggu, 08 Februari 2026 – 10:12 WIB
Semen Padang Bergairah Banget Menjamu Persita Sore Ini
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic (tengah). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC mendapat tugas menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-20 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (8/2) sore.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, mengusung misi melanjutkan tren positif untuk dapat terus menambah poin guna segera keluar dari zona merah.

Dua hasil imbang pada laga tandang menjadi sinyal positif yang ditunjukkan anak asuhan pelatih Dejan Antonic di awal putaran kedua ini.

Menahan imbang Bali United FC dengan skor 3-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan imbang tanpa gol saat dijamu PSM Makassar di Parepare menjadi bukti progres Semen Padang.

Namun, menghadapi Persita di GHAS pasti tak mudah, lantaran sang tamu ingin memastikan papan atas (Top 6) tetap panas.

"Kondisi pemain bagus untuk pertandingan nanti. Tim siap tempur," ujar Dejan Antonic.

Semen Padang mengusung misi melanjutkan tren positif saat ketemu Persita Tangerang.

