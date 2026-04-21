JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang di Ambang Degradasi, Imran: Saya Bukan Pesulap

Selasa, 21 April 2026 – 10:05 WIB
Semen Padang vs Persijap Jepara di pekan ke-28 Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG - Kekalahan menyakitkan menghantam Semen Padang di pekan ke-28 Super League.

Menjamu Persijap Jepara di kandang sendiri, Stadion GOR Haji Agus Salim, Senin (20/4), Semen Padang kalah 0-2.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, pun kian tenggelam di jurang degradasi.

Pelatih Imran Nahumarury mengakui timnya seperti kehilangan daya gigit. Dua gol cepat dari tim tamu melalui Rendi Saepul pada menit ke-37 dan Carlos Franca di menit ke-44 menjadi bukti nyata betapa rapuhnya lini pertahanan sekaligus mandeknya daya gedor tuan rumah.

“Kami tidak punya peluang. Kalau tidak ada peluang, bagaimana mau cetak gol?” ujar Imran.

Kekalahan ini sontak memicu kekecewaan besar, terutama dari para suporter yang berharap tim kebanggaan mereka bisa bangkit di momen krusial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Semen Padang makin terperosok.

Semen Padang diambang degradasi. Pelatih Imran mengakui kondisi timnya sulit untuk membalikkan keadaan.

