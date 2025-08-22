Semen Padang Ditahan PSM, Arema Pukul Bhayangkara

Jumat, 22 Agustus 2025 – 20:18 WIB

jpnn.com - MALANG – Arema FC memetik kemenangan kedua di BRI Super League 2025/26 dan untuk sementara berhak memimpin klasemen.

Menjamu tim promosi Bhayangkara FC di Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/8), Arema menang 2-1.

Dalberto masih menjadi mesin gol Arema.

Pada laga tadi, pemilik nomor 94 itu mencetak brace, yakni pada menit ke-39 dan 90+7.

Gol Bhayangkara lahir dari Fareed Sadat di menit ke-11.

Pada waktu yang bersamaan, Semen Padang gagal menaklukkan tamunya, PSM Makassar, di Stadion GOR Haji Agus Salim.