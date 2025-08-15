Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang FC Optimistis Tembus 5 Besar Super League, Andre Rosiade Singgung Mafia Bola

Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:08 WIB
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida. Foto: Sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Langkah Semen Padang FC di kompetisi BRI Super League diprediksi makin berat sebab tim Liga 1 lainnya menunjukkan performa menjanjikan di pekan pertama.

Kabau Sirah—julukan Semen Padang—di pekan kedua ini akan menghadapi Dewa United, runner-up Liga 1 musim lalu.

Dihuni banyak pemain berkualitas, Semen Padang harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan pasukan Jan Olde Riekerink itu.

Musim lalu, Semen Padang finish di peringkat 13 dengan nilai 36 poin. Mereka pun susah payah agar bisa keluar dari zona degradasi.

Kali ini, dengan pelatih kepala Eduardo Almeida, Semen Padang optimistis bisa menembus papan atas klasemen

Dewan Penasihat Semen Padang Andre Rosiade mengatakan, dirinya cukup percaya diri Kabau Sirah musim ini bisa tampil lebih baik, dari sebelumnya.

Anggota DPR RI itu mengungkapkan kunci dari targetnya ini adalah pertandingan berjalan adil tanpa adanya kecurangan. Dia pun tak ragu menyinggung campur tangan mafia bola.

“Insya Allah, asal pertandingan berjalan dengan fair, tanpa campur tangan mafia, insya Allah Semen Padang punya peluang,” kata Andre, Jumat (15/8).

Andre Rosiade optimitis Semen Padang bisa tembus lima besar BRI Super League 2025/2026, tetapi syaratnya begini.

