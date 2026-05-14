Semen Padang Incar Kemenangan Kandang Terakhir demi Suporter Kabau Sirah

Semen Padang memastikan kesiapan mereka untuk tampil maksimal saat menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-33 BRI Super League di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, menegaskan bahwa skuad Kabau Sirah akan tetap menjunjung tinggi asas profesionalisme dalam dua pertandingan tersisa musim ini, meskipun klub tersebut sudah dipastikan terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi nasional.

"Persiapan berjalan seperti biasa di laga home. Tentu laga yang sudah tak punya pengaruh untuk kami. Namun, kami tetap akan profesional sampai akhir nanti dengan berusaha maksimal di dua laga terakhir," ujar Imran dikutip dari laman resmi I.League, Kamis, Kamis (14/5).

"Dan tentu saya harap pemain tetap antusias untuk meraih kemenangan sebagai hadiah terakhir untuk masyarakat Padang," sambung dia.

Mantan pelatih Malut United itu melanjutkan kini dirinya terus berusaha menjaga mentalitas pemain untuk tampil 100 persen di lapangan.

Meski ingin menampilkan kemampuan terbaik, Imran mengatakan dua pertandingan akan berat bagi Semen Padang karena ada beberapa pemain yang diragukan untuk tampil.