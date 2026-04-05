Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Jadi Ancaman, Persib Bandung Tak Boleh Salah Langkah

Minggu, 05 April 2026 – 09:31 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: ileague

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok memastikan timnya datang ke markas Semen Padang dengan tekad untuk mengamankan tiga poin pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persib akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam WIB.

Duel ini dipandang sebagai langkah awal dari misi besar Persib di sisa kompetisi.

Baca Juga:

Klok menegaskan Skuad Maung Bandung telah sepakat menjadikan seluruh pertandingan tersisa sebagai laga hidup-mati demi menjaga peluang juara.

"Kami masih punya sembilan pertandingan dan semuanya kami anggap seperti final."

"Target kami jelas, ingin memenangkan semuanya, dan besok adalah awal dari rangkaian itu," ucapnya.

Baca Juga:

Atmosfer pertandingan dipastikan panas setelah seluruh tiket yang disediakan panitia tuan rumah ludes terjual.

Namun, kondisi tersebut justru dianggap Klok sebagai dorongan motivasi bagi Persib Bandung.

Persib Bandung dihadapkan ujian berat di markas Semen Padang. Satu kesalahan bisa berujung tekanan panjang di sisa musim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Semen Padang  Marc Klok  Semen Padang vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp