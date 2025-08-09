Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Keok 0-2 dari Persib Bandung, Eduardo Almeida Malah Lontarkan Pujian

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:07 WIB
Semen Padang Keok 0-2 dari Persib Bandung, Eduardo Almeida Malah Lontarkan Pujian
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Semen Padang gagal memetik poin di laga perdana BRI Super League 2025/2026. Kabau Sirah takluk 0-2 dari tuan rumah Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Meski menelan kekalahan, Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

"Permainan kami sangat positif. Namun, saat menguasai bola, kami kesulitan membangun koneksi hingga ke sepertiga pertahanan akhir Persib," kata Almeida seusai pertandingan.

Juru taktik asal Portugal itu menuturkan timnya mencoba melakukan penyesuaian di babak kedua melalui pergantian pemain. Menurutnya, perubahan itu memberi dampak positif.

"Kami berusaha mengejar hasil imbang, jadi pada menit akhir mengambil risiko besar. Kualitas pemain Persib membuat mereka bisa mencetak gol," tuturnya.

Eduardo Almeida Puas dengan Perlawanan Semen Padang

Kendati hasil tidak sesuai harapan, Almeida menegaskan banyak hal positif yang bisa dipetik.

Secara keseluruhan, dia puas dan akan mengevaluasi hasil pertandingan ini untuk menatap laga berikutnya.

"Kami akan menganalisis kesalahan untuk diperbaiki di latihan, dan meningkatkan kualitas tim di laga berikutnya,” tegasnya.

Komentar Pelatih Eduardo Almeida usai Semen Padang kalah 0 - 2 oleh Persib di laga perdana Super League.

Semen Padang  Persib Bandung  Persib  Eduardo Almeida  Persib vs Semen Padang  BRI Super League 
