JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Keok, PSBS Biak Raih Kemenangan Pertama

Kamis, 11 September 2025 – 17:39 WIB
Kiper Semen Padang Arthur Augusto. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG - PSBS Biak akhirnya memetik kemenangan di BRI Super League 2025/26.

Bertandang ke kandang Semen Padang FC di Gelora H. Agus Salim (GHAS), Padang, Kamis (11/9) sore WIB, PSBS Biak menang 2-1.

Seluruh gol lahir di babak kedua. PSBS unggul dua gol lebih dahulu, keduanya dari serangan balik.

Gol pertama dari Luquinhas pada menit ke-73, dan hanya sekitar tiga menit berselang, Heri Susanto menggandakan keunggulan.

Setelah tertinggal 0-2, Semen Padang total menyerang.

Gol hiburan akhirnya datang di menit 90+5 melalui sontekan Rui Rampa.

Angka di papan skor GHAS 1-2 bertahan hingga laga tuntas. Semen Padang keok.

Ini kekalahan kedua Semen Padang dari empat pertandingan.

Lihat klasemen BRI Super League setelah Semen Padang kalah dari PSBS Biak di GHAS.

