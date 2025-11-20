Semen Padang Menang Tipis dari 10 Pemain Persijap Jepara

Kamis, 20 November 2025 – 17:33 WIB

jpnn.com - JEPARA – Semen Padang FC akhirnya memetik kemenangan, setelah selalu kalah dalam delapan laga beruntun di Super League.

Bertandang ke kandang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada pekan ke-13, Semen Padang menang dengan susah payah 2-1.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, menang setelah tuan rumah Persijap bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-24.

Pemain Persijap Najeeb Yakubu diusir wasit lantaran melanggar secara kasar pemain Semen Padang.

Tak lama setelah Persijap bermain dengan sepuluh pemain, Semen Padang pun mencetak gol, pada menit ke-27 melalui Pedro Matos.

Tuan rumah bergelora setelah Sudi Abdallah menyamakan kedudukan pada menit ke-44.