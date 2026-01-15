Semen Padang Punya 10 Pemain Asing, Ada Striker dan Winger

jpnn.com - JAKARTA – Manajemen Semen Padang FC mendatangkan delapan pemain asing anyar untuk menghadapi putaran kedua kompetisi BRI Super League musim 2025/2026 yang mulai bergulir pada akhir Januari.

Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (15/1), penasihat Semen Padang Andre Rosiade menjelaskan untuk mengarungi putaran kedua, Kabau Sirah akan menggunakan 10 pemain asing anyar, delapan di antaranya wajah baru.

"Selain enam pemain asing baru, kami akan menambahkan dua orang pemain asing baru lagi, untuk posisi striker dan winger. Sedangkan pemain asing tersisa, kami hanya pertahankan dua," ungkap Andre.

"Jadi total sementara sampai malam ini, Semen Padang akan menggunakan 10 pemain asing. Di mana delapan pemain asing baru dan dua pemain lama," katanya pada unggahan instagram pribadi dan Semen Padang.

Mengenai alasan mendatangkan banyak penggawa asing anyar, Andre Rosiade mengatakan kedatangan hal ini bertujuan untuk mengangkat performa tim pada putaran kedua.

"Sesuai dengan pernyataan saya yang menyatakan ingin melaksanakan perombakan (cuci gudang), setelah kalah melawan Persis Solo. Maka yang pertama, kami segera melakukan rapat evaluasi. Saya bersama manajemen dan tim kepelatihan sudah melakukan rapat evaluasi untuk melakukan perombakan (cuci gudang)," kata Andre.

Selain penggawa asing, Andre juga memastikan Semen Padang juga berburu penggawa lokal berkualitas untuk memperkuat skuad asuhan Dejan Antonic tersebut.

"Yang ketiga, kami tetap akan terus mencari pemain lokal. Meskipun sulit, kami tetap berusaha akan mencari pemain lokal yang berkualitas untuk menambal kekurangan tim ini. Insyaallah, putaran kedua Semen Padang akan main dengan tim baru," katanya.