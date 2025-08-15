Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Siapkan Pasukan Berbeda Untuk Menghantam Dewa United

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:39 WIB
Semen Padang Siapkan Pasukan Berbeda Untuk Menghantam Dewa United
Semen Padang FC berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC mendapat jatah menjadi tuan rumah pada pekan kedua BRI Super League, Jumat (15/8).

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, akan menjamu Dewa United Banten FC di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, kickoff mulai pukul 15.30 WIB.

Hasil buruk berupa kekalahan di laga pekan pembuka lalu saat dijamu Persib di Bandung dengan skor 0-2, membuat Semen Padang bertekad untuk menebus poin.



Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan timnya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih poin penuh yang diinginkan.



“Laga melawan Dewa United adalah pertandingan kandang pertama kami musim ini. Semoga menjadi pertandingan yang bagus," katanya.

Pelatih yang berasal dari Portugal ini menuturkan bahwa akan berjuang maksimal memberikan permainan yang berbeda dibanding laga melawan Persib Bandung.

Semen Padang Vs Dewa United hadir di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, sore nanti.

