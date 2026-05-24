Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Turun Kasta, Imran Tak Sungkan Singgung Masalah di Luar Lapangan

Minggu, 24 Mei 2026 – 05:45 WIB
Semen Padang Turun Kasta, Imran Tak Sungkan Singgung Masalah di Luar Lapangan - JPNN.COM
Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury (kanan). Foto: Instagram

jpnn.com - JAKARTA – Semen Padang FC dipastikan terdegradasi dari Super League setelah tertahan di peringkat ke-17 klasemen akhir dengan hanya mengumpulkan 20 poin.

Posisi tersebut membuat Semen Padang harus turun kasta ke Championship musim depan.

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury bertekad untuk membawa timnya kembali ke Super League pada kesempatan berikutnya.

Baca Juga:

"Saya masih mempunyai keinginan untuk bisa mengembalikan tim ini ke Liga 1 (Super Liga)," kata Imran Nahumarury dalam konferensi pers seusai laga melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5).

Semen Padang mengakhiri perjalanan di Super League musim 2025/2026 dengan kekalahan 0-3 dari Persija.

Hasil tersebut sekaligus menutup musim yang berat bagi tim asal Sumatera Barat itu.

Baca Juga:

Sepanjang kompetisi, Semen Padang menghadapi berbagai tantangan yang membuat tim kesulitan menjaga konsistensi performa.

Sejumlah hasil kurang maksimal membuat mereka kesulitan keluar dari zona bawah klasemen hingga akhirnya gagal mengamankan posisi bertahan.

Semen Padang FC tertahan di peringkat ke-17 klasemen akhir Super League 2025/2026 dengan hanya mengumpulkan 20 poin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang  Semen Padang Fc  Super League  Imran Nahumarury 
BERITA SEMEN PADANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp