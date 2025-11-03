Semen Padang Vs Arema FC: Ada Pola yang Mungkin Terulang

Senin, 03 November 2025 – 13:44 WIB

jpnn.com - PADANG - Arema FC optimistis bisa mengalahkan Semen Padang FC pada pekan ke-11 Super League di GOR H Agus Salim, Senin (3/11).

Singo Edan -julukan Arema, bertekad memutus tren tanpa kemenangan sekaligus mempertahankan catatan impresif mereka di laga tandang musim ini.

Hingga pekan ke-10, Arema FC menjadi satu dari sedikit tim yang belum terkalahkan di kandang lawan.

Dari empat laga tandang, Arema meraih enam poin hasil satu kemenangan dan tiga kali imbang. Catatan yang sama seperti pemuncak klasemen, Borneo FC Samarinda.

“Kami datang ke Padang dengan misi meraih kemenangan. Setelah kekalahan, kami selalu melakukan evaluasi," ujar Pelatih Arema FC Marcos Santos.

Dia pun meyakini ada pola timnya menang tandang saat di laga sebelumnya kalah kandang.

"Seperti saat kalah dari Persib di Malang, kami bisa bangkit dan menang di kandang PSM Makassar. Kami berharap pola itu terulang lagi,” tutur Santos.

Kekalahan dari Borneo FC pekan sebelumnya masih menyisakan kekecewaan di kalangan Aremania.