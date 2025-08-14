Close Banner Apps JPNN.com
Semen Padang Vs Dewa United: Neraka di GOR Haji Agus Salim

Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:25 WIB
Kiper Semen Padang Arthur Augusto. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - JAKARTA - GOR Haji Agus Salim bisa menjadi tempat yang menyengsarakan alias neraka buat Semen Padang atau Dewa United.

Kedua tim bakal bentrok di stadion berkapasitas 28.000 itu pada pekan ke-2 BRI Super League, Jumat (15/8).

Semen Padang dan Dewa United sama-sama menjadi pecundang di pekan pertama.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, keok di kandang Persib Bandung, sedangkan Prajurit Banten takluk di kandang sendiri dari Malut United.

Pertemuan di Stadion GOR Haji Agus Salim bisa menjadi pelampiasan buat Semen Padang atau Dewa United. Siapa pun yang menang, bisa memperbaiki posisi, sedangkan yang kalah akan kian terpuruk.

Dewa United datang dengan tekad kuat untuk membawa pulang poin penuh demi memutus rentetan hasil buruk mereka. 

Semen Padang Vs Dewa United di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat sore. Cek jadwal laga lain di sini.

