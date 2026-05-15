Semen Padang Vs Persebaya 0-7, Ada Sepatu Misterius, Sebelah

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:29 WIB
Semen Padang vs Persebaya pada pekan ke-33 Super League di Padang. Foto: persebaya

jpnn.com - PADANG - Semen Padang yang sudah pasti terdegradasi, mengalami kekalahan besar di kandang pada pekan ke-33 Super League.

Menjamu Persebaya Surabaya di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore WIB, Semen Padang kalah 0-7.

Semen Padang kalah di semua lini dari tim yang masih punya peluang menyelesaikan liga di Top 4 itu.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, hanya bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-61, saat itu sudah tertinggal 0-3.

Insiden unik terjadi setelah gol ke-5. Ada sebelah sepatu kasual yang sepertinya dilempar dari luar lapangan.

Wasit yang memimpin pertandingan pun mengambil dan membawa sepatu misterius itu, tampaknya akan tercatat dalam laporan pertandingan.

Persebaya untuk sementara di urutan ke-4 klasemen Super League, saat Dewa United dan Malut United belum merumput.

