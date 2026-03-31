Semen Padang vs Persib Bandung: 2 Benteng Pangeran Biru Hilang

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tidak bisa menurunkan dua benteng andalannya di sektor belakang saat menyambangi markas Semen Padang pada laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persib akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026).

Dua bek Persib dipastikan absen di laga tersebut, yakni Frans Putros dan Patricio Matricardi.

Keduanya tidak dapat dimainkan karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning.

Putros dipastikan absen setelah menerima kartu kuning ketujuh musim ini ketika menghadapi Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 di Stadion Segiri, Samarinda, pertengahan Maret lalu.

Sementara itu, Matricardi juga harus menepi setelah mengoleksi kartu kuning keempat saat Persib bertemu Persik Kediri pada pekan ke-25.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus memutar otak untuk menyusun komposisi baru di lini belakang.

Tantangan pun makin besar mengingat Persib tengah berupaya mempertahankan posisi di papan atas klasemen.