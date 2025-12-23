Semen Padang Vs Persija Jakarta 1-0, Banyak yang Tak Percaya

jpnn.com - PADANG – Juru Taktik Semen Padang Dejan Antonic puas timnya bisa menaklukkan Persija Jakarta pada pekan ke-15 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Senin (22/12) malam.

“Semen Padang main cukup bagus di laga ini. Taktik, mental dan disiplin yang ditunjukkan pemain ada di level yang kami inginkan," kata Dejan Antonic.

"Terima kasih untuk pemain yang fokus penuh untuk hasil kemenangan ini."

"Ada banyak pihak yang tak percaya Semen Padang bisa memenangi laga kali ini. Persija adalah tim yang besar dengan kualitas pemain yang bagus,” imbuhnya.

Mantan pelatih Borneo FC Samarinda ini juga berharap kemenangan dari Persija Jakarta membuka jalan buat tim tampil bagus dan stabil.

“Kemenangan di laga ini semoga bisa lebih membuka pintu keluar dari zona merah. Kami akan terus kerja keras,” ujar Antonic.

Semen Padang menang tipis 1-0 dari Persija.

Gol kemenangan Semen Padang dicetak lewat bunuh diri bek Persija, Jordi Amat di menit ke-83 setelah salah mengantisipasi bola di dalam kotak penalti.