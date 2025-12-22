Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Vs Persija Jakarta Berakhir Sangat Dramatis

Senin, 22 Desember 2025 – 21:34 WIB
Semen Padang Vs Persija Jakarta Berakhir Sangat Dramatis - JPNN.COM
Semen Padang bersukacita di Stadion GOR Haji Agus Salim pada pekan ke-15 Super League. Foto: igsemenpadangfcid

jpnn.com - PADANG – Semen Padang memberi luka di hati Persija Jakarta pada pekan ke-15 Super League.

Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Haji Agus Salim, Senin (22/12) malam WIB, Semen Padang si Kabau Sirah menang 1-0.

Satu-satunya gol di laga sengit itu lahir dari own goal Jordi Amat pada menit 82.

Persija si Macan Kemayoran kalah secara dramatis.

Tim dari Jakarta yang sedang melakoni persaingan sengit di Top 4 klasemen itu mengakhiri laga melawan Semen Padang dengan sembilan pemain.

Persija harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-37 setelah Dennis Figo mendapat kartu kuning kedua.

Lihat klasemen Super League setelah pertarungan Semen Padang Vs Persija Jakarta berakhir....

