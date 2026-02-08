Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:07 WIB
Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis - JPNN.COM
Penyerang Semen Padang Diego Mauricio membuka baju setelah mencetak gol penalti ke gawang Persita Tangerang. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG – Semen Padang memetik kemenangan ke-4 di Super League musim ini dengan dramatis.

Menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Haji Agus Salim -atau yang keren disebut GHAS, pada Minggu (8/2) sore WIB, Semen Padang menang 1-0.

Gol semata wayang dalam laga ini sarat drama.

Baca Juga:

Penyerang Semen Padang yang melakoni debutnya di GHAS, Diego Mauricio mencetak gol pada menit 90+14 melalui titik penalti.

Baca Juga:

Penalti diberikan wasit setelah Diego dianggap dijatuhkan di kotak penalti Persita.

Sebelum penalti dieksekusi, para pemain Persita tidak bisa terima keputusan pengadil tersebut.

Duel sengit Semen Padang vs Persita di GHAS berakhir penuh drama dan kontroversial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang vs Persita  Semen Padang  Super League  Persita 
BERITA SEMEN PADANG VS PERSITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp