Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis
Minggu, 08 Februari 2026 – 18:07 WIB
jpnn.com - PADANG – Semen Padang memetik kemenangan ke-4 di Super League musim ini dengan dramatis.
Menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Haji Agus Salim -atau yang keren disebut GHAS, pada Minggu (8/2) sore WIB, Semen Padang menang 1-0.
Gol semata wayang dalam laga ini sarat drama.
Penyerang Semen Padang yang melakoni debutnya di GHAS, Diego Mauricio mencetak gol pada menit 90+14 melalui titik penalti.
Penalti diberikan wasit setelah Diego dianggap dijatuhkan di kotak penalti Persita.
Sebelum penalti dieksekusi, para pemain Persita tidak bisa terima keputusan pengadil tersebut.