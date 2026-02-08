Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:07 WIB

jpnn.com - PADANG – Semen Padang memetik kemenangan ke-4 di Super League musim ini dengan dramatis.

Menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Haji Agus Salim -atau yang keren disebut GHAS, pada Minggu (8/2) sore WIB, Semen Padang menang 1-0.

Gol semata wayang dalam laga ini sarat drama.

Penyerang Semen Padang yang melakoni debutnya di GHAS, Diego Mauricio mencetak gol pada menit 90+14 melalui titik penalti.

Penalti diberikan wasit setelah Diego dianggap dijatuhkan di kotak penalti Persita.

Sebelum penalti dieksekusi, para pemain Persita tidak bisa terima keputusan pengadil tersebut.