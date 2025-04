Semen Padang Vs PSIS Semarang: Siapa yang Terdegradasi?

jpnn.com - PADANG - Duel tim di zona degradasi, Semen Padang vs PSIS Semarang bakal hadir di pekan ke-29 BRI Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Kamis (17/4) sore.

Semen Padang dan PSIS sama-sama butuh tiga poin untuk menjaga peluang tetap bertahan di Liga 1.

Saat ini Kabau Sirah -julukan Semen Padang, berada di urutan ke-17 dengan 22 poin, sedangkan PSIS satu tingkat di atasnya dengan 25 poin.

"Saya masih berharap kami bisa memanfaatkan peluang di pertandingan-pertandingan tersisa," ujar Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida.

Pertemuan Semen Padang dan PSIS Semarang di Padang nanti memang bukan 'final zona degradasi, tetapi siapa pun yang kalah bakal makin sulit menghindari degradasi.

Setelah melawan PSIS Semarang, Semen Padang masih harus menghadapi Persija Jakarta (away), Madura United (home), Persebaya Surabaya (away), Persik Kediri (home), dan Arema FC (away).