Semen Padang Vs PSM Makassar Dibayangi Rekor Buruk Tuan Rumah

jpnn.com - JAKARTA - Semen Padang FC mendapat kesempatan menghapus rekor buruk yang sudah berusia enam tahun.

Kesempatan itu datang di pekan ketiga BRI Super League, saat Semen Padang menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (22/8) sore WIB.

Rekor buruk Semen Padang ialah tak pernah menang dari PSM dalam enam tahun terakhir.

Terakhir kali Semen Padang mengalahkan PSM Makassar ialah pada Liga 1 2019. Berstatus sebagai tuan rumah, tim berjuluk Kabau Sirah itu sukses menang dengan skor 2-1.

Setelah itu, kedua tim memang tidak pernah bertemu lagi karena Semen Padang harus turun kasta, sedangkan PSM masih terus bersaing di kasta tertinggi.

Keduanya baru kembali bertemu pada BRI Liga 1 2024/25 seusai Kabau Sirah sukses kembali ke kasta tertinggi.

Dua pertemuan pada musim lalu berakhir dengan hasil imbang 1-1 pada putaran pertama, dan kemudian kemenangan 2-0 untuk PSM pada putaran kedua.

Semen Padang memulai musim ini dengan kekalahan 0-2 dari juara musim lalu, Persib Bandung, tetapi kemudian bangkit dengan menang 2-0 atas tim bertabur bintang, Dewa United Banten FC pada pekan ke-2.