Semen Padang Vs PSM Makassar: Tavares Puji Skuad Tuan Rumah

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:37 WIB
Semen Padang Vs PSM Makassar: Tavares Puji Skuad Tuan Rumah - JPNN.COM
Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PADANG - Juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares mewaspadai Semen Padang FC, tim yang akan dihadapi pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (22/8) sore WIB.

Menurut Tavares, Semen Padang sedang dalam motivasi tinggi.

"Mereka dalam motivasi tinggi karena di pertandingan sebelumnya menang melawan tim kuat Dewa United di sini, dan jika dibandingkan dengan Semen Padang, kami lebih banyak melakukan perjalanan sebelum pertandingan ini,” kata Tavares.

Semen Padang menunjukkan performa memukau di pekan kedua dengan menang meyakinkan 2-0 atas Dewa United Banten FC.

Hal tersebut menunjukkan kompetitifnya skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang, musim ini. Ditambah lagi dengan fakta bahwa PSM Makassar sulit meraih kemenangan di Stadion Haji Agus Salim.

"Musim lalu pun kami hanya sanggup imbang. Sebelum itu, PSM tidak pernah menang di sini. Tim kami saat ini juga belum lengkap. Namun, saya optimistis kami akan membuat pertandingan yang bagus,” tutur Tavares.

Laga Super League Semen Padang vs PSM Makassar hadir di GOR Haji Agus Salim sore ini.

