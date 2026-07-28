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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Semester I 2026, Pertamina Hulu Energi Jaga Produksi dan Perkuat Cadangan Migas

Selasa, 28 Juli 2026 – 12:39 WIB
Semester I 2026, Pertamina Hulu Energi Jaga Produksi dan Perkuat Cadangan Migas - JPNN.COM
PT Pertamina Hulu Energi mencatat kinerja operasional yang tetap terjaga hingga Juni 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina mencatat kinerja operasional yang tetap terjaga hingga Juni 2026.

Hingga akhir semester I 2026, produksi migas PHE mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD), yang terdiri atas produksi minyak sebesar 459 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 2.756 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Kinerja tersebut didukung pelaksanaan berbagai program pengembangan dan pemeliharaan sumur yang berjalan sesuai rencana.

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Sepanjang Januari hingga Juni 2026, PHE telah menyelesaikan pengeboran 278 sumur eksploitasi, melaksanakan 601 kegiatan workover, serta 13.870 kegiatan well service sebagai upaya menjaga keandalan aset dan mempertahankan tingkat produksi.

Di sisi eksplorasi, PHE terus memperkuat upaya pencarian sumber daya migas baru.

Hingga Juni 2026, perusahaan telah menyelesaikan pengeboran 9 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 189 kilometer, dan survei seismik 3D seluas 2.848 kilometer persegi.

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Aktivitas tersebut menghasilkan penemuan sumber daya kontingen (2C) sebesar 108 juta barel setara minyak (MMBOE) serta penambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 24,9 MMBOE.

Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y Nasroen mengatakan capaian ini menunjukkan konsistensi PHE dalam menjalankan strategi menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan cadangan melalui kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan.

PT Pertamina Hulu Energi mencatat kinerja operasional yang tetap terjaga hingga akhir Semester I 2026

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TAGS   pertamina hulu energi  Pertamina  migas  cadangan migas  produksi migas 
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