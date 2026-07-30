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JPNN.com - Ekonomi

Semester I 2026, Sektor Kepabeanan dan Cukai Sumbang Rp 152 Triliun Penerimaan Negara

Kamis, 30 Juli 2026 – 17:22 WIB
Semester I 2026, Sektor Kepabeanan dan Cukai Sumbang Rp 152 Triliun Penerimaan Negara - JPNN.COM
Kinerja positif penerimaan dan pengawasan menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan, serta melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 menunjukkan peran fiskal yang tetap optimal.

Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen (yoy), sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656,0 triliun atau tumbuh 17,8 persen (yoy).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 pada Selasa (21/7) mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

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“Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi ekonomi ke depan,” ujar Menkeu Purbaya dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Kinerja tersebut ditopang berbagai sumber penerimaan negara, termasuk dari sektor kepabeanan dan cukai.

Realisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai hingga semester I 2026 mencapai 45,2 persen dari total APBN atau tumbuh sebesar 3,4 persen (yoy) dengan total penerimaan sebesar Rp 152 triliun.

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Penerimaan dari sektor cukai mencapai Rp 109,4 triliun atau tumbuh 0,6 persen (yoy) yang dipengaruhi peningkatan produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau.

Sementara dari sektor bea masuk mencapai Rp 26,3 triliun atau tumbuh 11,3 persen (yoy) yang didorong peningkatan bea masuk dari impor bahan baku dan bahan penolong, sedangkan bea keluar mencapai Rp 16,4 triliun atau tumbuh 11,7 persen (yoy) yang didorong dari penguatan harga CPO (crude palm oil).

Kinerja positif penerimaan dan pengawasan menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan, melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional

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TAGS   penerimaan negara  Kepabeanan  Cukai  Budi Prasetiyo  Purbaya Yudhi Sadewa  Menkeu Purbaya  Bea Cukai 
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