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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semestinya Timnas Indonesia Vs Kamboja Bukan 5-1, Cek Statistik

Selasa, 28 Juli 2026 – 08:22 WIB
Semestinya Timnas Indonesia Vs Kamboja Bukan 5-1, Cek Statistik - JPNN.COM
Marc Klok. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - BOGOR - Gelandang Timnas Indonesia Marc Klok menganggap laga timnya melawan Kamboja di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 (Piala AFF 2026), di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7) malam tidak berakhir dengan skor 5-1.

Klok si karyawan Persib Bandung itu, menilai Timnas Indonesia bisa mencetak gol lebih banyak.

Awak statistik ASEAN Hyundai Cup 2026 merangkum:

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  • Timnas Indonesia menguasai possession mencapai 67 persen (vs 33% milik Kamboja)
  • Timnas Indonesia mendulang 13 shots on target (vs 1)
  • Timnas Indonesia punya shot accuracy 50 % (vs 33 %)
  • Timnas Indonesia memilik tingkat accurate passes 589 (vs 261) 

"Saya pikir kami bisa cetak (gol) lebih. Mungkin tujuh, delapan, tetapi oke, untuk tiga poin pertama, match pertama cukup puas," kata Klok.

Pemain kalahiran Amsterdam berusia 33 tahun itu bermain 45 menit alias satu babak pada laga itu, sebelum digantikan Kadek Agung sejak babak kedua.

"Saya bangga, saya percaya juga dengan tim ini. Kami punya banyak pemain yang hebat, pelatih hebat, chemistry juga cukup, bagus," ujar Klok.

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Dia pun tak ragu memuji Mitchell Baker yang mencetak tiga gol pada laga debutnya untuk Timnas Indonesia.

Tiga gol pemain yang baru berusia 19 tahun itu tercipta pada menit ke-6, ke-15, dan ke-56, sementara dua gol lain dilesakkan Sandy Walsh pada menit ke-24 dan pemain pengganti Jens Raven pada menit ke-87.

Lihat statistik pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja di laga penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  Timnas Indonesia vs Kamboja  ASEAN Hyundai Cup 2026  Piala AFF 2026  Marc Klok 
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