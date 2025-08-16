Semifinal Kejuaraan Dunia U-21 2025 Sajikan Partai Panas

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Laga panas akan tersaji di semifinal FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Brasil yang menjadi kandidat kuat juara akan berhadapan dengan Italia.

Skuad asuhan Wagner Luiz Coppini Fernandes itu melangkah ke empat besar setelah mengalahkan Argentina dengan skor telak 3-0 (25-19, 25-18, 25-14).

Aline Segato Maestri dan kolega sejauh ini tampil kompak dan menghibur sehingga banyak penggemar menjagokan untuk jadi juara.

Langkah Brasil meraih gelar harus ditantang Italia yang di luar dugaan mampu revans melawan China.

Linda Manfredini dan kawan-kawan mampu mengatasi perlawanan wakil Negeri Tirai Bambu tersebut dengan skor 3-0 (25-23, 25-19, 25-15).

Hasil ini membuat skuad Gaetano Gagliardi itu revans setelah pada final Kejuaraan Dunia edisi 2023 kalah dengan skor 2-3 (25-19, 23-25, 25-23, 22-25, 8-15).

Pada pertandingan semifinal lainnya mempertemukan Jepang menghadapi Bulgaria.