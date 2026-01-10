Semifinal Malaysia Open 2026: An Se Young Vs Chen Yu Fei Tidak Bisa Digelar

Sabtu, 10 Januari 2026 – 07:18 WIB

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Salah satu laga semifinal Malaysia Open 2026 Super 1000 tak bisa digelar.

Itu lantaran satu kontestan memutuskan mundur, mungkin karena cedera.

BWF mengumumkan An Se Young (Korea) menang WO dari Chen Yu Fei (Korea).

Semifinal tunggal putri Malaysia Open 2026 antara An Se Young vs Chen Yu Fei sebenarnya sangat ditunggu publik, lantaran Chen Yu Fei -lah yang sejauh ini konsisten bisa meladeni permainan An Se Young.

Selalu ada cerita berkesan yang bisa diingat saat partai klasik An vs Chen usai. Pertarungan kedua pemain selalu sengit, rekor head to head pun masih imbang 14-14.

"Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) secara resmi mengumumkan bahwa Chen Yu Fei mengundurkan diri dari semifinal Malaysia Open. An Se Young langsung melaju ke final tanpa harus bermain di semifinal," ulasan The Chosun Daily.

Di final, An Se Young akan berhadapan dengan pemenang laga Pusarla V Sindhu (India) vs Wang Zhi Yi (China).

Pertarungan Pusarla vs Wang dimulai pukul 09.00 WIB, menjadi pembuka semifinal Malaysia Open 2026 hari ini. (cd/jpnn)