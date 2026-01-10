Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Semifinal Malaysia Open 2026 Membara! Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Tantang Unggulan

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:22 WIB
Semifinal Malaysia Open 2026 Membara! Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Tantang Unggulan - JPNN.COM
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia menyisakan dua wakilnya di semifinal Malaysia Open 2026.

Rangkaian babak empat besar turnamen BWF Super 1000 itu akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (10/1/2026) pukul 09.00 WIB.

Indonesia masih menjaga asa melalui dua wakil yang akan turun bertanding pada hari ini.

Baca Juga:

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie bersiap menghadapi ujian berat, sementara sektor ganda putra diwakili oleh pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Jonatan Christie selaku unggulan keempat, akan berhadapan dengan wakil Thailand Kunlavut Vitidsarn, unggulan kedua Malaysia Open 2026.

Ini menjadi pertemuan ke-15 bagi kedua pemain. Secara statistik, Jojo -sapaan Jonatan- masih unggul dengan catatan 8 kemenangan dan enam kali kalah.

Baca Juga:

Namun, Kunlavut datang dengan modal kepercayaan diri setelah memenangkan dua laga terakhir melawan Jojo.

Sementara itu, tantangan tak kalah berat menanti Fajar/Fikri.

Indonesia menyisakan dua wakilnya di semifinal Malaysia Open 2026, yakni Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malaysia Open 2026  Semifinal Malaysia Open 2026  Jonatan Christie  Fajar Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Malaysia Open 
BERITA MALAYSIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp