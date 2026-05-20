Semifinal NBA: New York Knicks Menang Dramatis dari Cleveland Cavaliers

Rabu, 20 Mei 2026 – 14:35 WIB

jpnn.com - NEW YORK - Gim pertama final Wilayah Timur atau semifinal NBA antara tuan rumah New York Knicks versus tamunya Cleveland Cavaliers di Madison Square Garden, Rabu (20/5) berakhir dengan superdramatis.

Knicks yang tertinggal sampai 22 poin di kuarter ke-4, bangkit, memaksakan overtime dan menang 115-104.

Guard Knicks Jalen Brunson menjadi bintang dengan menyumbang 38 poin, dan menjadi pemicu utama kebangkitan empunya stadion mengejar poin Cavaliers dan mencetak salah satu 'kebangkitan terbesar' di playoff NBA.

Salah satu bintang Cavaliers James Harden mengakui performa gila Brunson.

"Dia mencetak beberapa poin di saat sulit, tetapi saya sudah tahu dia pemain hebat dalam duel satu lawan satu,” kata Harden.

Kekalahan yang membuat Cavaliers tertinggal 0-1 (best of seven) dan gim ke-2 masih akan digelar di Madison Square Garden dua hari mendatang.

Baca Juga: New York Knicks Tim Pertama Masuk Semifinal NBA 2026

Pelatih Knicks Mike Brown ikut memuji Brunson.

"Sebenarnya tidak ada yang saya rahasiakan. Saya hanya meminta pemain menyerang Harden di ujung permainan dan menyerahkan kunci permainan kepada Brunson," ujarnya.