Semifinal NBA: Thunder Vs Timberwolves, Knicks Vs Pacers

jpnn.com - OKLAHOMA - Oklahoma City Thunder menjadi tim terakhir yang menembus final wilayah NBA Playoffs.

Thunder masuk final Barat setelah mengalahkan Denver Nuggets 4-3.

Ada dua wilayah di NBA, Barat dan Timur. Thunder masuk final Barat, menemui Minnesota Timberwolves.

Final wilayah di NBA Playoffs atau bisa disebut dengan semifinal NBA, akan dimulai pada Selasa (20/5) waktu AS.

Pemenang dari Thunder vs Timberwolves (format best of seven alias siapa yang meraih empat kemenangan lebih dahulu itulah yang menjadi pemenang), akan menyandang status Juara Wilayah Barat dan akan menghadapi Juara Timur.

Final Timur NBA Playoffs mempertemukan New York Knick vs Indiana Pacers.