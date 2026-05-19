Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Semifinal NBA: Wembanyama Menggila, Spurs Menang di Kandang Petahana

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:21 WIB
Semifinal NBA: Wembanyama Menggila, Spurs Menang di Kandang Petahana - JPNN.COM
Forward San Antonio Spurs Victor Wembanyama memenangi perebutan bola dengan para pemain Oklahoma City Thunder pada final Wilayah Barat NBA di Oklahoma, Selasa (19/5). Foto: Nate Billings/AP Photo

jpnn.com - OKLAHOMA CITY - San Antonio Spurs 'mencuri' kemenangan di kandang petahana NBA, Oklahoma City Thunder pada final Wilayah Barat atau semifinal NBA, di Paycom Center, Oklahoma, Selasa (19/5) siang WIB.

Pertemuan unggulan pertama (Thunder) vs unggulan kedua (Spurs) Wilayah Barat di gim pertama itu harus melalui dua kali overtime.

Setelah sama kuat di empat kuarter (101-101), Thunder vs Spurs pun belum selesai hingga overtime pertama: 108-108. 

Baca Juga:

Spurs akhirnya menyelesaikan gim penuh show time ini dengan kemenangan 122-115.

San Antonio Spurs pun unggul 1-0 (best of seven; tim yang lebih dahulu menang empat gim jadi pemenang).

Menara Spurs Victor Wembanyama menjadi superstar pada gim tadi dengan 41 points dan 24 rebound.

Baca Juga:

“Dia pemain terbaik di dunia," ujar point guard Spurs Stephon Castle menilai rekan satu timnya.

Gim kedua masih digelar di Oklahoma dua hari mendatang.

Semifinal NBA di Barat San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder, di Timur Cleveland Cavaliers vs New York Knicks.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NBA  Victor Wembanyama  San Antonio Spurs  Oklahoma City Thunder 
BERITA NBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp