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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semifinal Pial Presiden 2026 Persib vs Persija, Maung Bandung Tak Mau Salah Fokus

Senin, 03 Agustus 2026 – 11:51 WIB
Semifinal Pial Presiden 2026 Persib vs Persija, Maung Bandung Tak Mau Salah Fokus - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tidak hanya memburu tiket ke partai puncak saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026.

Di balik duel sarat gengsi tersebut, Maung Bandung ternyata memiliki target yang dianggap lebih penting dibanding sekadar mengejar trofi.

Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

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Persib Tetap Bidik Trofi

Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar menegaskan seluruh pemain siap bertanding meski semifinal dipindahkan ke Bali. Baginya, lokasi pertandingan tidak akan mengubah tekad tim untuk tampil maksimal.

"Di mana pun kami bermain, kami harus siap. Kami mengikuti semua keputusan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Persiapan Tim Jadi Prioritas

Menghadapi rival abadi seperti Persija memang memiliki nilai emosional tersendiri. Namun, Persib tidak ingin melupakan tujuan utama mengikuti turnamen pramusim ini.

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Menurut Dedi, pelatih Igor Tolic terus mengingatkan bahwa Piala Presiden dimanfaatkan sebagai ajang membangun chemistry sekaligus meningkatkan kualitas permainan sebelum Super League 2026/27 dimulai.

"Kami semua tahu kualitas lawan yang akan dihadapi. Namun, pelatih selalu menekankan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari persiapan tim. Meski begitu, kami tetap memiliki target yang ingin dicapai," jelasnya.

Persib Bandung tidak hanya memburu tiket ke partai puncak saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persib  Persija  Piala Presiden 2026  Persib Bandung  Persib vs Persija 
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