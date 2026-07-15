Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Dunia 2026: Argentina Bertekad Kendalikan Laga Melawan Inggris

Rabu, 15 Juli 2026 – 08:30 WIB
Semifinal Piala Dunia 2026: Argentina Bertekad Kendalikan Laga Melawan Inggris - JPNN.COM
Bek kanan Timnas Argentina Gonzalo Montiel saat memberikan pernyataan menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 kontra Inggris di Atlanta United Training Ground, Marietta, Georgia, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Michael Siahaan)

jpnn.com - GEORGIA - Tim Nasional Argentina tidak gentar menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu (15/7).

Bek kanan Argentina Gonazalo Montiel bahkan menyebut skuadnya akan berupaya mengendalikan laga melawan Inggris tersebut. 

"Tentu saja kami lebih memilih untuk menguasai bola dan mengendalikan pertandingan," kata Montiel sebelum menjalani latihan di Atlanta United Training Ground, Marietta, Georgia, Selasa (14/7).

Baca Juga:

Meski demikian, Montiel menekankan timnya siap untuk semua kemungkinan, termasuk andai mereka dalam tekanan Inggris.

Pesepak bola berusia 29 tahun yang berkarier di klub River Plate itu mengatakan Argentina terdiri dari para pemain berpengalaman yang sudah terbukti mampu membawa skuad Tango keluar dari tekanan.

Pada Piala Dunia 2026, misalnya, Argentina kerap mendapatkan kesulitan pada babak gugur saat melawan Tanjung Verde, Mesir dan Swiss.

Baca Juga:

Ketika menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar, Argentina harus menunggu sampai menit ke-111 untuk memastikan kemenangan 3-2.

Kemudian, kala melawan Mesir pada 16 besar, Argentina bahkan tertinggal 0-2 lebih dahulu sebelum berbalik menang 3-2.

Semifinal Piala Dunia 2026, Argentina siap mengendalikan laga melawan Inggris. Argentia datang dengan ambisi tinggi, dan sudah melewati masa sulit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semifinal Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Inggris vs Argentina  Argentina  Inggris 
BERITA SEMIFINAL PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp