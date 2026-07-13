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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Dunia 2026 Inggris Vs Argentina, Isu Lama Kembali Mencuat

Senin, 13 Juli 2026 – 05:17 WIB
Semifinal Piala Dunia 2026 Inggris Vs Argentina, Isu Lama Kembali Mencuat - JPNN.COM
Suporter Timnas Argentina mengenakan jersei dengan nama Lionel Messi. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Inggris vs Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni menganggap pertemuan negaranya dengan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 hanyalah sebatas laga sepak bola antara dua tim yang tengah memburu tiket final.

Scaloni mengabaikan anggapan bahwa laga Inggris vs Argentina sarat rivalitas di luar lapangan, termasuk konteks konflik politik.

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"Ini pertandingan sepak bola. Kita (Argentina) akan memainkan pertandingan sepak bola melawan tim nasional hebat yang memiliki pelatih hebat yang sangat saya hargai dan kagumi," kata Scaloni yang dikutip dari The Guardian pada Senin.

Albiceleste – julukan Timnas Argentina - melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu.

Adapun Inggris memastikan tempat di semifinal seusai mengalahkan Norwegia 2-1.

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Pertemuan Argentina dan Inggris selalu menyedot perhatian karena sarat sejarah di Piala Dunia.

Inggris pernah mengalahkan Argentina pada perempat final Piala Dunia 1966, sebelum Albiceleste membalas pada perempat final Piala Dunia 1986 lewat laga yang dikenang berkat gol "Tangan Tuhan" Diego Maradona.

Menjelang pertandingan Inggris vs Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, isu lama kembali mencuat. Berikut pernyataan Lionel Scaloni.

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TAGS   Inggris vs Argentina  Piala Dunia 2026  Semifinal Piala Dunia 2026  Lionel Scaloni  Lionel Messi 

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